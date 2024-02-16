BM: Gazze'de gıda güvensizliği çok kritik seviyeye ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) gelen bilgileri aktararak, İsrail'in Refah kentine yönelik hava saldırılarının yoğunlaştığını söyledi.

Sürekli ve güvenilir gıda tedarikinin önlendiğini vurgulayan Dujarric, Gazze'deki güvenlik durumu, sınır kapanmaları, ithalat kısıtlamaları ve temel altyapıların zarar görmesi nedeniyle gıda güvensizliğinin çok kritik seviyeye ulaştığını kaydetti.

Dujarric, Refah'ta insani durumun giderek kötüleştiğini, insanların gıda için kamyonları durdurmaya başladığını belirterek, özellikle çocuklar, yaşlılar ve sağlık sıkıntısı olan insanların gıdasızlık nedeniyle daha büyük risk altında olduğuna dikkati çekti.

"7 Ekim-12 Şubat döneminde 378 sağlık tesisi saldırıya uğradı"

Diğer taraftan OCHA'dan Gazze'deki hastaneler ve sağlık tesislerinin durumuna ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ikisinin de çatışmanın parçası olmaması gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, insani yardım ve sağlık çalışanlarının insanlara yardımcı olmak için büyük sınamalar ve risklerle mücadele ettiği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütünün verilerinin aktarıldığı açıklamada, "7 Ekim-12 Şubat döneminde Gazze genelinde 378 sağlık tesisi saldırıya uğradı." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, 98 sağlık tesisi ile 98 ambulansın saldırılardan zarar gördüğü ifade edildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 775 Filistinli öldürüldü, 68 bin 552 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 235’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 572 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 395 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 205 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 41 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.