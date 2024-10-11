BM: Gazze'de alarm verici düzeyde gazeteci öldürüldü

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırıları takip eden Al Jazeera kameramanı Fadi el-Vahidi'nin İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu yaralanmasını değerlendiren Haq, hiçbir gazetecinin hedef alınmaması gerektiğini kaydetti.

Haq, buna rağmen Gazze'de alarm verici düzeyde gazetecinin öldürüldüğünü anımsattı.

BM Sözcü Yardımcısı, "Gazetecilerin öldürülmesini kınıyoruz" diye konuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki durum

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki durum hakkında da bilgi veren Haq, sadece ekimin ilk haftasında İsrail ordusunun aralarında çocukların da bulunduğu 20'den fazla sivili öldürdüğünü belirtti.

Haq, aynı süreçte İsrail ordusu ya da yerleşimcilerin aralarında 16 çocuk, 6 sağlık çalışanı olmak üzere 130 Filistinliyi yaraladığını dile getirdi.