BM: Gazze'de 2 milyon kişi açlık, hastalık ve İsrail bombardımanından korunmaya çalışıyor

Guterres, BM Genel Kurulu'nda "İnsan Güvenliği" konusuna yapılan oturumda konuştu.

Belirsizliğin ve çalkantının arttığı bir dönemden geçildiğini belirten Guterres, "İnsan güvenliği ifadesini duyduğumda, Gazze'de hiçbir güvenliği olmayan, açlıktan, hastalıktan ve amansız İsrail bombardımanından umutsuzca korunmaya çalışan 2 milyon insanı düşünüyorum." dedi.

Guterres, hiçbir şeyin Gazze’deki Filistin halkının toplu olarak cezalandırılmasını haklı gösteremeyeceğini kaydederek, dün İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybeden Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarıyla Gazze’de 171'i BM çalışanı toplam 196 insani yardım çalışanının öldürüldüğünü hatırlattı.

"Bu vicdansızlıktır ama savaşın yürütülme şeklinin kaçınılmaz bir sonucudur." diyen Guterres, geçen hafta BM Güvenlik Konseyi’nde alınan "Gazze’de acil insani ateşkes, rehinelerin bırakılması ve insani yardımların arttırılması" yönündeki kararın uygulanması çağrısında bulundu.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'dan yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin, saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde, kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.