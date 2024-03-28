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Dünya
AA 28.03.2024 10:54

BM: Gazze’de 1 milyondan fazla kişi “aşırı gıda güvensizliğine” maruz kalıyor

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail’in zorla aç ve susuz bırakarak yardımların girişini engellediği Gazze’de 1,1 milyon kişinin aşırı gıda güvensizliğine maruz bırakıldığını bildirdi.

BM: Gazze’de 1 milyondan fazla kişi “aşırı gıda güvensizliğine” maruz kalıyor
[Fotograf: AA]

İsrail 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürüyor.

Saldırılar nedeniyle bugüne kadar çoğu kadın ve çocuk 32 bin 490 Filistinli öldürüldü, 74 bin 889 Filistinli yaralandı.

Hava, kara ve denizden düzenlenen saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon Filistinli de yerinden oldu. İsrail'in çıkardığı zorluklar nedeniyle bölgeye yeteri kadar yardım ulaştırılamıyor.

Filistinliler bir taraftan İsrail saldırıları diğer taraftan ise her gün daha da derinleşen açlıkla mücadele ediyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğüterek tüketmek zorunda kaldığı bildiriliyor.

OCHA-Filistin’in X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gazze’de yaşanan kıtlığa dikkat çekildi.

Paylaşımda özellikle kuzeyde olmak üzere hayat kurtarmak için yeterli gıda yardımının kara yoluyla dağıtımına alternatif olmadığı vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

"Ancak (İsrail tarafından) erişim engelleri sürüyor ve zaman daralıyor. Gazze’de 1,1 milyondan fazla insan, aşırı sevide gıda güvensizliğiyle karşı karşıya.”

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