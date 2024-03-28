CAIR, iki Filistinlinin öldürüldüğü olayı BM'nin soruşturmasını istedi

CAIR Ulusal İletişim Direktörü İbrahim Hooper, Katar merkezli Al Jazeera kanalında yayımlanan görüntülerle ilgili açıklamada bulundu.

İki Filistinlinin İsrail askerlerince öldürülerek buldozerlerle sürüklenmesini ve cesetlerinin kuma gömülmesini "savaş suçu" olarak niteleyen Hooper, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği bu ve bunun gibi suçları BM'nin soruşturmasını istedi.

Al Jazeera kanalında yayımlanan görüntülerde İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evlerine dönmeye çalışan iki Filistinliyi ateş açarak öldürmesi yer alıyor.

Haberde, İsrail askerlerinin iki Filistinliyi buldozerlerle sürüklediği ve cesetlerini kuma gömdüğü bildirilmişti.