BM: Gazze'de 1 milyon çocuğun ruh sağlığı ve psiko-sosyal desteğe ihtiyacı var

BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın talebi üzerine Gazze'deki çocukların durumuna ilişkin oturum düzenledi.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Gazze'de ateşkesin hayati bir nefes alma fırsatı sunduğunu kaydetti.

Tarafların anlaşmaya sadık kalması durumunda daha fazla hayat kurtarılabileceğini vurgulayan Fletcher, "Gazze'de 15 ay boyunca çocuklar öldürüldü, aç bırakıldı ve soğuktan donarak hayatını kaybetti. Yaralandılar, yetim kaldılar ya da ailelerinden ayrıldılar. Tahminlere göre, Gazze'de 17 binden fazla çocuk ailesinden ayrı durumda." ifadelerini kullandı.

Fletcher, bazılarının ise henüz ilk nefesini almadan, anneleriyle birlikte doğumda hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, yaklaşık 150 bin hamile kadın ve yeni annenin, sağlık hizmetlerine acil şekilde ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Çocukların okullarını ve eğitimlerini kaybettiğini anlatan Fletcher, kronik hastalıklara sahip olanların da ihtiyaç duydukları bakıma ulaşmakta zorlandığını ve birçok çocuğun bunlara erişimi olmadığını söyledi.

Fletcher, "BM Çocuklara Yardım Fonu'na göre, 1 milyon çocuk depresyon, anksiyete ve intihar düşünceleri nedeniyle ruh sağlığı ve psiko-sosyal desteğe ihtiyaç duyuyor. Bir nesil travma yaşadı." dedi.

Gazze'de ateşkesin ardından insani yardımın güvenli ve engelsiz bir şekilde sağlanması ve yağmalamaların neredeyse tamamen sona ermesiyle BM'nin faaliyetlerini önemli ölçüde iyileştirdiğini belirten Fletcher, "İnsani yardım kuruluşları ve ajanslar, hedeflerimizi gerçekleştirmek için birleşti. Bunun merkezinde her zamanki gibi BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı var. Ancak bunu tek başımıza yapamayız." diye konuştu.

Fletcher, Gazze'ye büyük miktarda yardım ulaştırılması için ortak çaba gerektiğinin altını çizerek, stokların düzenli yenilenmesinin kritik öneme sahip olduğunu, bunun üye devletlerin yanı sıra özel sektör tarafından da desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Batı Şeria'da şiddet, ateşkes ilan edilmesinin ardından arttı

BM'nin Gazze'de çalışmalarına devam ederken işgal altındaki Batı Şeria'daki durumu da göz ardı edemeyeceğini dikkati çeken Fletcher, "Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da rekor düzeyde can kayıpları, yerinden edilmeler ve erişim kısıtlamaları yaşandı. Bu eğilimler, ateşkesin ilan edilmesinden bu yana yoğunlaştı." ifadelerini kullandı.

Fletcher, "İsrailli yerleşimcilerin" Filistin köylerine saldırarak evleri ve mülklerini ateşe verdiğini, hareket kısıtlamalarının arttığını ve Filistinlilerin temel hizmetlere ve geçim kaynaklarına erişiminin engellendiğini bildirdi.

Batı Şeria genelinde kitlesel tutuklamalar yapıldığına işaret eden Fletcher, özellikle Cenin'deki durumun endişe verici olduğunu dile getirdi.

"Gazze'nin çocukları 'yan hasar' değildir"

Fletcher, "Bu anı değerlendirmeliyiz." diyerek BMGK'den taleplerini şu şekilde sıraladı:

"Ateşkesin sürdürülmesinin sağlanması, Gazze ve Batı Şeria da dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası hukukun uygulanmasının sağlanması, üye devletlerin insani yardım operasyonlarının yeterince finanse edilmesini sağlaması."

"Gazze'nin çocukları 'yan hasar' değildir." şeklindeki değerlendirmesini paylaşan Fletcher, onların da dünyanın her yerindeki çocuklar kadar güvenliği, eğitimi ve umudu hak ettiğini söyledi.

Fletcher, "Onlar, bu savaş sırasında dünyanın onların yanında olmadığına inanıyorlar. Şimdi onların yanında olmalıyız." ifadelerini kullandı.