Açık 21.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.10.2023 13:49

BM: Gazze cehenneme dönüyor

Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan 1 milyon Filistinlinin bölgeyi terk etmeleri için 24 saat süre tanımasını dehşet verici olarak niteledi.

BM: Gazze cehenneme dönüyor

UNRWA, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla sivilin 24 saat içinde taşınması yönündeki çağrısı dehşet verici. Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor ve çöküşün eşiğinde" ifadelerine yer verildi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 36 Filistinlinin öldüğü, 650 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti Gazze İsrail Son Dakika
Sıradaki Haber
Texas Valisi, 51 bin 840 göçmeni otobüslerle başka ABD kentlerine yolladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:53
Arap Birliği'nden BM'ye Gazze çağrısı
14:55
Uluslararası Af Örgütü: İsrail askerlerinin fosforlu top mermileri kullandığı doğrulandı
14:44
Bakan Kurtulmuş: Sivillere karşı her türlü saldırıyı kınıyoruz
14:34
DSÖ: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle sivillerin gidecek güvenli yeri kalmadı
14:30
İsrail bu sabahtan itibaren Gazze'de 100 kişiyi öldürdü
14:29
İskoçya Başbakanı'nın Gazze'de mahsur kalan kayınvalidesi: İnsanlık nerede?
Kahramanmaraş EXPO 2023'e kapılarını açıyor
Kahramanmaraş EXPO 2023'e kapılarını açıyor
FOTO FOKUS
Doğu Kudüs'te İsrail şiddeti: Atlı polisler, gaz bombası ve plastik mermi...
Doğu Kudüs'te İsrail şiddeti: Atlı polisler, gaz bombası ve plastik mermi...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ