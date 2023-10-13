Texas Valisi, 51 bin 840 göçmeni otobüslerle başka ABD kentlerine yolladı

Texas Valisi Greg Abbott, yaptığı açıklamada, "Yalnız Yıldız Operasyonu" kapsamında, Nisan 2022'den bu yana göçmenlerin 18 bin 500'ünü New York, 13 bin 500'ünü Chicago, 12 bin 500'ünü Washington DC, 3 bin 200'ünü Philadelphia, 3 bin 200'ünü Denver ve 940'unu Los Angeles'a yolladıklarını belirtti.

Böylece son 1,5 yılda, Meksika-Texas sınırını geçen göçmenlerden 51 bin 840'ını başka kentlere otobüsle gönderdiklerini bildiren Abbott, ABD Başkanı Joe Biden "başarısız göç politikalarını" sürdürdükçe buna devam edeceklerini kaydetti.

Abbott, "Yalnız Yıldız Operasyonu"nun, Biden yönetiminin sınırı korumayı reddetmesinin oluşturduğu tehlikeli boşlukları doldurmaya devam edeceğini belirtti.

Vali Abbott, geçen hafta, artık eyalet polis ve güvenlik güçlerinin, dış ülkelerden eyalete yasa dışı yollarla girecek kişileri tutuklayacağını duyurmuştu.

ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı, son 2 ayda Texas-Meksika sınırında 250 bin kişilik göçmen akını olduğunu açıklamıştı.