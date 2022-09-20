Etiyopya'da 2 yıldan bu yana süren iç çatışmaları soruşturmak için geçen yıl kurulan Komisyon, yayınladığı ilk raporunda, Etiyopya ordusunun ve isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) insan hakları ihlallerini sürdürdüğünü söyledi.

Raporda, her iki tarafın da yargısız infaz ve tecavüz gibi suçlara karıştığı ifade edilerek, hükümet güçlerinin ve müttefiki yerel milislerin Tigray'a temel hizmetlerin erişimini engelleyerek insanlığa karşı suç işlemiş olabileceği bilgisi verildi.

Savaş suçları işlendiğine ilişkin de haklı gerekçelerin olduğu ifade edilen raporda, çatışmanın milyonlarca insanı çaresizliğe sevk ettiği, insanların hayatta kalmak için çocuk evliliği, çocuk işçiliği ve insan kaçakçılığı gibi yollara başvurduğu bilgisi verildi.

Öte yandan raporda, uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunularak bölgede olup biten çatışmalara kayıtsız kalınmaması ve ateşkes için harekete geçilmesi çağrısı yapıldı.

ABD, Avrupa Birliği ve Afrika Birliği'nin çabalarına rağmen doğrudan barış müzakerelerine başlayamayan taraflar ağustosta aylar sonra yeniden çatışmaya başlamıştı.

İki taraf da ateşkesin bozulmasından ötürü birbirini sorumlu tutmuştu.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'den başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.