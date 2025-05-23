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Dünya
AA 23.05.2025 14:48

BM: Esed'in devrilmesinin ardından 1,5 milyondan fazla Suriyeli geri döndü

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Operasyon ve Savunma Birimi Direktörü Edem Wosornu, Beşşar Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin ardından ülke içinde yerinden edilen ve komşu ülkelerden 1,5 milyondan fazla Suriyelinin bölgelerine geri döndüğünü bildirdi.

BM: Esed'in devrilmesinin ardından 1,5 milyondan fazla Suriyeli geri döndü

Wosornu, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına, Gaziantep'ten çevrim içi katılarak Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Suriye'de, 16,5 milyon kişi insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullanan Wosornu, nüfus hareketliliğinin ve insanların yer değiştirmesinin devam ettiğini belirtti.

Wosornu, artan zorluklara rağmen insani operasyonların sürdüğünü belirterek, "BM ve ortakları, ülke içi ve sınır ötesi operasyonlar aracılığıyla her ay ortalama 2,4 milyon insana ulaşıyor." dedi.

"ABD Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı ve Avrupa Birliği'nin (AB) yakın zamanda ekonomik yaptırımları kaldırma kararının rahatlama, toparlanma ve kalkınmayı kolaylaştırmasını umuyoruz." diyen Wosornu, Suriye'deki meslektaşlarının geçici hükümet yetkilileriyle yakın işbirliği içerisinde olacağını ve bu gelişmelerin ilerlemesini sabırsızlıkla beklediklerinin altını çizdi.

AA muhabirinin, "Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından komşu ülkelerden kaç Suriyeli mülteci ülkesine döndü? Buna dair son rakamları paylaşır mısınız? Özellikle Türkiye'den gelen sayıları da paylaşabilir misiniz?" sorusunu yanıtlayan Wosornu, "Yaklaşık 1 milyondan fazla ülke içinde yerinden edilmiş kişi kendi bölgelerine döndü. Yarım milyondan fazla mülteci de komşu ülkelerden geri döndü." dedi.

Wosornu, yıl başından bu yana yaklaşık bin yardım tırının Suriye'ye giriş yaptığını bildirerek, bu süreçteki işbirlikleri dolayısıyla Türkiye ve diğer paydaşlara teşekkürlerini iletti.

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