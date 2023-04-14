Açık 13.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.04.2023 09:55

BM: Bu yıl 400 bin göçmen Kolombiya ile Panama arasındaki Darien Boşluğu'nu geçebilir

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Amerika ülkesi Panama ve Güney Amerika ülkesi Kolombiya sınırında düzensiz göçmenlerin rotası olan Darien Boşluğu'ndan bu yıl geçmeye çalışan düzensiz göçmen sayısının, 400 bine çıkabileceğini bildirdi.

BM: Bu yıl 400 bin göçmen Kolombiya ile Panama arasındaki Darien Boşluğu'nu geçebilir

BM mülteci ve göç daireleri tarafından hazırlanan rapora göre, yıl başından bu yana Darien Boşluğu'ndan yaklaşık 100 bin kişinin geçtiği ve bu sayının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla altı kat daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

Darien Boşluğu'ndan bu yıl geçen göçmen sayısının 400 bine çıkabileceği tahmin ediliyor.

Geçen yıl söz konusu rotadan tahminen 250 bin göçmenin geçtiği dikkate alındığında ciddi artış dikkati çekiyor.

ABD, Darien Boşluğu'nda faaliyet gösteren kaçakçılık şebekelerini ortadan kaldırmak için istihbarat toplama konusunda Kolombiya ve Panama'ya destek vermeyi taahhüt ediyor.

Darien Boşluğu

Orman, bataklık ve dağlarla kaplı bir doğal hayatı koruma bölgesi olan Darien Boşluğu, göçmenlerin geçişi için oldukça tehlikeli bir güzergah.

Kuzey Amerika ile Güney Amerika'yı birbirine bağlayan Pan-Amerika kara yolunun kesildiği tek nokta olan açıklıktan ancak yaya olarak orman patikaları aracılığıyla geçilebiliyor.

Göçmenler, bataklığa saplanma ve vahşi hayvan saldırısı tehlikesi altında yolculuk ediyor.

ETİKETLER
Kolombiya Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Vefat eden ünlü aktörün Mossad ajanı olduğu ortaya çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:27
Nisan ayı Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı
11:28
Telefonuna gelen şifreyi söyledi, 2 milyon lira dolandırıldı
11:14
Bayramda yol bakım ve onarım çalışmaları asgari seviyede tutulacak
11:32
Bakan Soylu: Depremlerde 50 bin 500 kişi hayatını kaybetti
11:28
Depremzedelere yardım edenleri dolandıran 8 kişi yakalandı
11:08
Kanada'daki cami saldırıları Müslümanların öldürme kastıyla hedef alındığını gösteriyor
Vanlı balıkçılar son kez ağlarını göle attı
Vanlı balıkçılar son kez ağlarını göle attı
FOTO FOKUS
Ağır hasar alan bina yıkıldı: O anlar kamerada
Ağır hasar alan bina yıkıldı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ