BM, Batı Şeria'da "ciddi şekilde" artan yerleşimci saldırılarına karşı uyardı

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 820 Filistinlinin yerinden edildiği, İsrailli yerleşimcilerin saldırılarının günde ortalama 3'ten 7'ye çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, bu dönemde Filistinlilere yönelik 171 yerleşimci saldırısı kaydedildiği bilgisi verildi.

Yerleşimcilerin can ve mal kaybına yol açan saldırıların yanı sıra Filistinlilerin hareket serbestisini de engellediği belirtilen açıklamada, kısıtlamalar nedeniyle insani yardım hizmetinin de durdurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, yerleşimcilerin ateşli silahlar da kullanarak, Filistinlileri tehdit etmeyi sürdürdüğü vurgulandı.