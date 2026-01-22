BM: Batı Şeria'da 230 binden fazla kadın ve kız çocuğunun sağlık hizmetlerine erişimi sınırlı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında bilgi verdi.

İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail güçlerinin devam eden operasyonlarına ve hareket kısıtlamalarına dikkati çeken Dujarric, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddeti ile birlikte insanların okullara, iş yerlerine ve sağlık hizmetlerine erişiminin aksamaya devam ettiğini söyledi.

Sözcü, "BM Nüfus Fonu (UNFPA), (Batı Şeria'da) şiddetin tırmanması nedeniyle yaklaşık 15 bin hamile kadın da dahil olmak üzere 230 binden fazla kadın ve kız çocuğunun üreme sağlığı hizmetlerine erişiminin sınırlı olduğunu tahmin ediyor." diye konuştu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) yetkililerinin de, 6-19 Ocak tarihleri arasında, Batı Şeria'da 100'den fazla Filistinli bedevi ailenin, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin devam eden saldırıları, tehditleri ve yıldırmaları nedeniyle yerinden edildiğini bildirdiğini aktaran Dujarric, "Bu yerleşimci saldırıları, Filistinli sakinlerin evlerine, otlaklarına ve su kaynaklarına ulaşmalarını engelledi." dedi.

Dujarric, OCHA'nın ayrıca, Gazze Şeridi genelinde, insani yardımın kısıtlı şekilde geçişi nedeniyle insanların ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını belirttiğini dile getirdi.

Her şeye rağmen kış şartları nedeniyle BM ve ortaklarının acil barınma yardımlarını dağıtmaya devam ettiğini aktaran Dujarric, kapasite ve fon kısıtlamaları nedeniyle, Gazze genelinde yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu 970 yerin yalnızca yaklaşık yüzde 40'ına destek sağlayabildiklerini kaydetti.