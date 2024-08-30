BM, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'daki saldırılarda 150'den fazla çocuğun öldüğünü bildirdi

BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Lazzarini, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda Batı Şeria'da 150'den fazla çocuğun hayatını kaybettiğini kaydetti.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki saldırılarının bölgedeki Filistinli mültecileri etkilemeye devam ettiğini belirten Lazzarini, kuzeydeki 4 mülteci kampında on binlerce kişinin altyapıların yıkılması dahil olmak üzere İsrail saldırılarından etkilendiği ifade etti.

UNRWA, bazı kamplardaki hizmetlerini askıya aldı

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, UNRWA'nın Batı Şeria'daki bazı kamplarda hizmetlerini askıya almak zorunda kaldığını aktardı.

İsrail, 28 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına "II. İntifada"nın yaşandığı 2002'den itibaren en yoğun ve kapsamlı "Yaz Kampları" adlı saldırısını başlattığını duyurmuştu.

Tubas kentine bağlı el-Faria Mülteci Kampı'ndan sonra Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'ndan çekilen İsrail askerlerinin Cenin'deki saldırıları ise 3. gününde devam ediyor.

Bölgenin altyapısında ağır hasara yol açan saldırılarda 20 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.