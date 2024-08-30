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Dünya
AA 30.08.2024 13:07

BM, İsrailli bakanın "Batı Şeria'dakilerin zorla yerinden edilmesine" dair açıklamasını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Batı Şeria’daki Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmeleri yönündeki açıklamasını şiddetle kınadıklarını belirtti.

BM, İsrailli bakanın "Batı Şeria'dakilerin zorla yerinden edilmesine" dair açıklamasını kınadı

Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Katz'ın "Batı Şeria halkı, Gazze'de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmeli" şeklindeki açıklamasını şiddetle kınayan Shamdasani, "Bu açıklamalar sadece çok kötü olan durumu daha da tırmandırmaya hizmet eder" dedi.

Shamdasani, yetkililer tarafından yapılan bu açıklamaların, insan hakları ihlallerini de teşvik edebileceğini aktardı.

İsrail'in 28 Ağustos'ta geniş çaplı saldırılar başlattığı işgal altındaki Batı Şeria'da yaşananlardan da son derece endişeli olduklarını söyleyen Shamdasani, saldırıların buradaki felaket seviyesinde olan durumu daha da kötüleştirme riski taşıdığının altını çizdi.

Shamdasani, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı işlenen ihlaller için uzun süredir devam eden bir "cezasızlık" durumunun olduğuna işaret ederek, bu ihlallerin kurbanları için hesap verebilirlik ve adalet olmadığını vurguladı.

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