Japonya 2 milyar dolar değerinde savunma uydu ağını hayata geçirecek

Wall Street Journal'ın haberine göre, Japonya'nın 26 Ağustos'ta hava sahasının ilk kez Çin askeri uçağı tarafından ihlal edildiğini açıklamasının ardından, Savunma Bakanlığı, uydu ağı projesini hayata geçirmek için planlamalar yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, projeye yatırım yapılması ve yönetilmesi için şirketlerin görevlendirilmesinin planlandığı, proje kapsamında ayrılması planlanan 2 milyar dolarlık bir bütçeyle uyduların 2028'de faaliyete geçirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Uyduların alçak irtifa yörüngesine fırlatılacağına işaret edilen açıklamada, hedeflerin takibinde uyum içerisinde faaliyet göstermelerinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, proje kapsamında kaç adet uydunun fırlatılmasının planlandığı belirtilmezken Bakanlık yetkilisi uyduların gemi ve askeri alanları takip etmek için kullanılacağını aktardı.

Japonya Hava Kuvvetleri'nden emekli general Haruhiko Kataoka ise uyduların Japonya'ya "her seferinde ABD'den yardım istemek" yerine bağımsız bir hedefleme kabiliyeti sunacağını söyleyerek "Bilgi paylaşımının zamanında gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda endişeleneceğimiz durumlar olacak" ifadelerini kullandı.

Japonya, ilk kez bir Çin askeri uçağının, hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi

Tokyo yönetimi, 26 Ağustos'ta ilk kez bir Çin askeri uçağının hava sahasını ihlal ettiğini bildirmişti.

Japon savaş uçaklarının uçağa karşılık vermek üzere harekete geçtiği ancak Çin uçağının o sırada hava sahasını terk ettiği kaydedilmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, "Çin askeri uçağı herhangi bir ülkenin hava sahasına girme niyeti taşımamaktadır" ifadesini kullanmıştı.