Bloomberg: Kudüs'te Türkiye ve Erdoğan sevgisi yükseliyor

"Cuma namazı çıkışlarında fotoğraflarını taşıyorlar, restoranlarına Türk bayrakları asıyorlar. Kudüs'te Türkiye ve Erdoğan sevgisi yükseliyor."

Bu ifadeler ABD medya kuruluşu Bloomberg'in internet sitesinde yayınlanan bir makalede yer alıyor.

Jonathan Ferziger ve Fadwa Hodali , Filistinlilerin Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini her yerde gösterdiklerini yazdı.

"İslam ülkelerinin lideri olması için dua ediyoruz"

Makalede, bir esnafın, Erdoğan için, "O, Filistin'i seven, güçlü bir adam Onun bir gün tüm İslam ülkelerinin lideri olması için dua ediyoruz" sözleri yer aldı.

Filistinli analist Jehad Harb'ın görüşleri de yazıda yer aldı. Harb, Erdoğan'ın göreve geldiğinden bu yana, Türkiye'nin, bölgede stratejik bir oyuncu olarak rol alması için çalıştığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kudüs'e verdiği önem

Makalede, Kudüs'ün, İsrail-Filistin sorununun merkezinde yer aldığının altı çizildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kudüs'e, İslam dünyası içinde özel bir önem verdiği kaydedildi.

Erdoğan'ın "Mekke'yi Medine'yi koruyalım. Bu kutsal beldeleri kendi onurumuzmuş gibi koruyalım. Kudüs'ü koruyalım" dediği hatırlatıldı.

Kaynak: TRT Haber