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Dünya
AA 11.04.2024 06:23

Blinken'dan "İran tehdidine karşı" İsrail'e tam destek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a, İran ile onun bölgedeki vekillerinin tehditlerine karşı yanlarında oldukları mesajını verdi.

Blinken'dan "İran tehdidine karşı" İsrail'e tam destek

Blinken, telefonda görüştüğü Gallant ile Gazze krizi ve gündemdeki diğer konuları değerlendirdi.

Antony Blinken, Gallant'a "İran ile onun bölgedeki vekil örgütlerinin tehditleri karşısında" İsrail'e tam destek verdiklerini ve Tel Aviv'in yanında olduklarını iletti.

Devam eden Gazze krizini ve esir anlaşmasını görüşen ikili, İsrail'in son günlerde Gazze'ye daha fazla girişine izin verdiği belirtilen insani yardımlar konusunu da ele aldı.

Gazze'ye daha fazla yardım girmesi gerektiğini kaydeden Blinken, İsrail yönetimine yardımların girişini hızlandırması çağrısında bulundu. Blinken, World Central Kitchen (WCK) saldırısı benzeri olayların bir daha yaşanmaması gerektiğini vurguladı.

Biden'dan İran 'tehdidine' karşı İsrail'e tam destek
Biden'dan İran 'tehdidine' karşı İsrail'e tam destek

Blinken ayrıca İsrail'den, insani yardımlar ve sivil kayıpları azaltma konusundaki taahhütlerini hayata geçirmesini beklediklerini dile getirdi.

İsrail'in önceki hafta Suriye'nin Şam kentindeki İran konsolosluğuna yönelik saldırısının ardından, İran ve İsrail tarafından karşılıklı açıklamalarla bölgedeki tansiyon biraz daha yükselmişti.

ABD Başkanı Joe Biden da dünkü açıklamasında, olası bir İran tehdidine karşı İsrail'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini açıklamıştı.

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