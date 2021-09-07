ABD'nin Afganistan misyonunun, Katar’ın başkenti Doha’dan çalışmalara devam ettiğini ifade eden Blinken, Taliban yetkililerinin Washington'a seyahat belgesi olan kişilerin Afganistan'dan serbestçe ayrılmasına izin vereceklerini söylediklerini açıkladı.

Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından risk altındaki Amerikalı ve Afganların tahliyesini istemek ve DEAŞ'a nasıl yanıt verileceği konusunda müttefikler arasında bir fikir birliği oluşturmak için Katar'da bulunuyor.

ABD’li bakan ayrıca, "Ortaklarımız Katar ve Türkiye ile başkentin ayağa kalkması ve Kabil havaalanının bir an önce yeniden açılması için yakın çalışıyoruz." diye konuştu.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, ülkesinin önümüzdeki birkaç gün içinde Kabil havaalanının yolcular için hizmete açılmasını umduğunu, ancak nasıl işletileceği konusunda henüz bir anlaşmaya varılmadığını söyledi.