Blinken yaptığı yazılı açıklamada, "ABD adına, Malezya halkını ulusal seçimlerinden dolayı ve Enver İbrahim'i de başbakan seçilmesinden dolayı kutluyorum. Milyonlarca Malezyalı, çoğu ilk kez oy kullandı ve 15'inci genel seçimleri demokrasinin gücünün bir gösterisi haline getirdi" ifadesini kullandı.

ABD ve Malezya’nın, yakın ekonomik, insanlar arası ve güvenlik bağlarına dayanan güçlü bir ilişkiye sahip olduğunu vurgulayan Blinken, "Ortak demokratik ilkelere, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygıya dayalı dostluğumuzu ve iş birliğimizi derinleştirmeyi dört gözle bekliyoruz" temennisinde bulundu.

Malezya'daki 15'inci genel seçimi önde tamamlayan Umut İttifakı (PH) lideri Enver İbrahim, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'a görev ve gizlilik yemini ederek görevine resmen başlamıştı.