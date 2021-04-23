Haber Giriş: 23 Nisan 2021 Cuma 21:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Blinken'dan Orta Asya'da diplomasi trafiği
[Fotoğraf: AA]
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan dışişleri bakanları ile görüşme gerçekleştirdi. Çevrimiçi olarak yapılan görüşmede ABD ile bu ülkeler arasındaki iş birliği alanları değerlendirildi.
ABD ile Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan arasındaki işbirliği alanlarının derinleştirilmesi ve bölgesel konularda koordinasyonun artırılması hususları ele alındı.
Blinken, görüşmede bu ülkelerin bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı konusunda ABD'nin her zaman net bir tutum içinde olduğunu vurguladı.
Görüşmede birçok konu ele alındı
Görüşmede ayrıca, Afganistan barış süreci, koronavirüsle mücadele ve iklim değişikliği gibi konular da ele alındı.
ABD ile söz konusu 5 ülke arasında 'C5+1' adıyla yürütülen iş birliği platformu, ABD'nin Orta Asya ile ilişkilerini düzenlediği önemli bir platform olarak kabul ediliyor.
Etiketler: ABD Kazakistan Kırgızistan Özbekistan
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