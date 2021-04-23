AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, haziran ayında Brüksel'de AB-ABD Zirvesi yapılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Biden'ın, Von der Leyen ve Michel'le yapacağı toplantıda, koronavirüs salgını, iklim, ticaret, çok taraflılık ve jeopolitik sınamalar ele alınacak.

Zirvede AB ve ABD arasında ilişkileri yeniden canlandırılmaya çalışılacak.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 14 Haziran'da Brüksel'de NATO Zirvesi'nin düzenleneceğini, toplantıda Rusya'nın saldırgan eylemleri, terör tehdidi, siber saldırılar, yükselen ve yıkıcı teknolojiler, iklim değişikliğinin güvenliğe etkisi ve Çin'in yükselişi gibi konuların görüşüleceğini açıklamıştı.

AB-ABD Zirvesi'nin de NATO toplantısının yapılacağı tarihte gerçekleşmesi bekleniyor.