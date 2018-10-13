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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'ten "Kaşıkçı" çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin, ''Tam olarak ne olduğunun ve kimin sorumlu bulunduğunun netleştirilmesi gerek.'' dedi.

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterresten &quot;Kaşıkçı&quot; çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolan gazeteci Kaşıkçı ile ilgili BBC televizyonuna açıklamalarda bulundu.

''Yeni normal'' haline gelen bu durumdan endişe duyduğunu belirten Guterres, ''Bu tür olayların sayısı artıyor ve uluslararası toplum buna izin vermemedir." diye konuştu.

Guterres, Kaşıkçı olayının aydınlatılmasını isteyerek, ''Gerçeğin ortaya çıkması, tam olarak ne olduğunun ve kimin sorumlu bulunduğunun netleştirilmesi gerek." ifadelerini kullandı.

Bu tür olaylar karşısında ''hesap verilebilirlik'' için yollar bulunması gerektiğini vurgulayan Guterres, Kaşıkçı olayının arkasında Suudi Arabistan'ın olması durumunda Riyad 'da düzenlenecek yatırım konferansına gidilip gidilmemesi yönündeki soruya ise ''Ne olduğuna dair net bir cevap gerek ve hükümetler uygun şekilde tepki göstermeli.'' yanıtını verdi.

Kaynak: AA

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