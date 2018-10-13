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Afganistan'da seçim mitingine saldırı: 22 ölü

Ülkede bir milletvekilinin seçim mitingine düzenlenen bombalı saldırıda 22 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

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Afganistanda seçim mitingine saldırı: 22 ölü

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Rustak ilçesinde bir milletvekilinin seçim mitingine düzenlenen bombalı saldırıda 22 kişinin öldüğü açıklandı.

Tahar Valiliği sözcüsü Muhammed Cevad Hicri, yaptığı açıklamada, saldırının, milletvekili adayı Nazifa Yusufi'nin seçim mitingi sırasında gerçekleştiğini söyledi.

Saldırıda 22 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Hicri, 36 kişinin yaralandığını aktardı. Sözcü Hicri, ölenlerin arasında 3 polis ile bir istihbaratçının da bulunduğunu kaydetti.

Saldırının, motosiklete yerleştirilen bomba ile yapıldığını dile getiren Hicri, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Afganistan'da parlamento seçimleri 20 Ekim'de yapılacak.

Kaynak: AA

Etiketler: seçim mitingi, bombalı saldırı, Afganistan
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