Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma 17:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Birleşik Krallık Kralı 3. Charles Galler'de
[Fotograf: AA]
Kral 3. Charles, kraliyet turunun son ayağı olan Galler'e gitti. Kral unvanıyla ilk kez Galler Parlamentosuna hitap etti. Londra'da ise Kraliçe'nin naaşını ziyaret etmek için bekleyenler kilometrelerce kuyruk oluşturdu.
Tarihin en uzun süre görevde kalan Galler Prensi olan Kral 3. Charles ve Konsort Kraliçe Camilla, Cardiff 'te top atışıyla karşılandı.
İkili Llandaff Katedrali'nde düzenlenen ayine katıldı. Ayindekiler arasında Başbakan Liz Truss da vardı.
Yeni Kral ve Kraliçeyi görmek isteyenler caddeleri doldurdu. Güzergah boyunca geniş güvenlik önlemleri alındı.
Kral, ayinin ardından Galler parlamentosuna hitap etti. Annesi 2. Elizbeth'in Galler'e olan sevgisinden bahsetti.
Galler Prensi olarak onlarca yıl hizmet etmenin ayrıcalığı için büyük minnettarlık hissettiğini söyledi.
Londra'da ise Kraliçe Elizabeth'in naaşını ziyaret etmek için bekleyenler kilometrelerce kuyruk oluşturdu.
Etiketler: İngiltere
Son Haberler
- 17:09
- 17:10
- 17:13
- 17:02
- 17:12
Sıradaki Haber
Hindistan Başbakanından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi hakkında Türkçe paylaşım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz