Tarihin en uzun süre görevde kalan Galler Prensi olan Kral 3. Charles ve Konsort Kraliçe Camilla, Cardiff 'te top atışıyla karşılandı.

İkili Llandaff Katedrali'nde düzenlenen ayine katıldı. Ayindekiler arasında Başbakan Liz Truss da vardı.

Yeni Kral ve Kraliçeyi görmek isteyenler caddeleri doldurdu. Güzergah boyunca geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kral, ayinin ardından Galler parlamentosuna hitap etti. Annesi 2. Elizbeth'in Galler'e olan sevgisinden bahsetti.

Galler Prensi olarak onlarca yıl hizmet etmenin ayrıcalığı için büyük minnettarlık hissettiğini söyledi.

Londra'da ise Kraliçe Elizabeth'in naaşını ziyaret etmek için bekleyenler kilometrelerce kuyruk oluşturdu.