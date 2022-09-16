Modi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi hakkında Twitter'da Türkçe paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan ile görüştük ve halklarımızın menfaati için ekonomik ilişkileri derinleştirecek yollar dahil Hindistan ve Türkiye arasındaki tüm ikili ilişkileri gözden geçirdik. pic.twitter.com/959rwatEFG — Narendra Modi (@narendramodi) September 16, 2022

Erdoğan'la ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüşen Modi, paylaşımında "Cumhurbaşkanı @RTErdogan ile görüştük ve halklarımızın menfaati için ekonomik ilişkileri derinleştirecek yollar dahil Hindistan ve Türkiye arasındaki tüm ikili ilişkileri gözden geçirdik" ifadesine yer verdi.