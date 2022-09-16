Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan Başbakanından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi hakkında Türkçe paylaşım
[Fotograf: AA]
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşmelerde bulundu.
Modi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi hakkında Twitter'da Türkçe paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan ile görüştük ve halklarımızın menfaati için ekonomik ilişkileri derinleştirecek yollar dahil Hindistan ve Türkiye arasındaki tüm ikili ilişkileri gözden geçirdik. pic.twitter.com/959rwatEFG— Narendra Modi (@narendramodi) September 16, 2022
Erdoğan'la ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüşen Modi, paylaşımında "Cumhurbaşkanı @RTErdogan ile görüştük ve halklarımızın menfaati için ekonomik ilişkileri derinleştirecek yollar dahil Hindistan ve Türkiye arasındaki tüm ikili ilişkileri gözden geçirdik" ifadesine yer verdi.
Etiketler: Hindistan Recep Tayyip Erdoğan
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