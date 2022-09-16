Nabiullina, Rusya Merkez Bankası’nın politika faiz oranını yüzde 8’den yüzde 7,5’e düşürme kararının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rus halkının enflasyon beklentilerinin yüksek düzeyde olduğunu belirten Nabiullina, “Fiyatlardaki birkaç aylık düşüşe rağmen, nüfusun enflasyon beklentilerinin yüksek seviyelerde kalmasından endişe duyuyoruz” dedi.

"Vatandaşlar harcamaktan çok tasarufa yöneliyor"

Gelecekte enflasyon baskısının artabileceğini anlatan Nabiullina, “Bu, diğer gerekçelerin yanı sıra halkın tasarruf etme eğiliminin azalmasıyla gerçekleşebilir. Şu anda vatandaşlar harcamaktan çok tasarrufa yöneliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Politika faiz oranının yüzde 7,5’e düşürüldüğünü anımsatan Nabiullina, “Bunun nötr para politikası bölgesinde bir seviye olduğunu düşünüyoruz. Faiz oranın daha da düşürülmesi için gerekli alanın daraldığına inanıyoruz. Faiz indirimlerine yönelik döngü tamamlanmaya yakın. Nötr bölgede kalmanın uygun olacağını değerlendiriyoruz" diye konuştu.

"Dijital ruble konusunda çalışmalara devam ediyoruz"

Nabiullina, dijital ruble konusunda da çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Bu proje konusunda aktif bir şekilde çalışıyoruz. Mali sistemin gelişmesi ve ödemeler için son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Şu anda dijital rubleyi 15 bankayla test ediyoruz. Gerçek müşterilerle ise sınırlı miktarlarda 1 Nisan 2023 gibi çalışmaya başlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Rusya’da yaptırımlar nedeniyle dolar ve euro kullanımının azaldığını anlatan Nabiullina, “Alıştığımız para birimleri, rezerv para birimleri dolar ve euro, dondurulma riskleri nedeniyle çok sayıda kişi için zehirli hale geldi. Bu paraları basanlar da bizim aktif bir şekilde bu paraları kullanmamızı istemiyorlar” değerlendirmesinde bulundu.