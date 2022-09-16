Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma 16:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Putin: Kiev müzakereyi reddediyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, Hindistan'ın Ukrayna'daki ihtilafla ilgili endişelerinin farkında olduğunu söyledi. Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için her şeyi yapacağını ancak Kiev'in müzakere etmeyi reddettiğini söyleyerek Ukrayna tarafını suçladı.
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