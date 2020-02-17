Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsü, dünya ülkelerinde yayılmaya devam ediyor.

Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde onaylanmış koronavirüsü vakasının 9’a çıktığı duyuruldu.

Bakanlık tarafından, onaylanan son vakanın, 37 yaşındaki bir Çinli olduğunu ve yapılan rutin kontroller neticesinde tanı konulduğunu belirtilirken, hastanın durumunun stabil olduğunu kaydedildi.

Yapılan açıklamada ayrıca, tanı konulan hastaların Dünya Sağlık Örgütü standartlarında izole edildiği ve gerekli tüm önlemlerin alındığı aktarıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde onaylanan ilk koronavirüsü vakası 29 Ocak’ta duyurulmuştu. Kayıtlı diğer 8 vakadan 3’ü tamamen iyileşme gösterirken, kalan 5’inin tedavisine devam ediliyor.

Salgında 1666 kişi yaşamını yitirdi

Çin'de, Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 1666'ya, virüs bulaşan kişi sayısı 68 bin 500'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs, şu ana kadar 26 ülkede tespit edildi.