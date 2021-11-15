Cenevre merkezli Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN), yaptığı yazılı açıklamada, nesli tükenme tehlikesi devam eden bitki ve hayvan türlerine dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Yaban hayatındaki 8 bin 400 bitki ve hayvan türünün hayati tehlike altında ve 30 bine yakın türün de korumasız durumda olduğu açıklandı.

2022 teması: Ekosistemin iyileştirilmesi için önemli canlı türlerinin kurtarılması

2022'deki Birleşmiş Milletler Dünya Yaban Hayatı Günü'nde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlı türlerinin gündeme getirilmesi gerektiğini açıkladı.

"Tahminlere göre dünyadaki bir milyon tür yok olma tehdidiyle karşı karşıya" bilgisi verildi.

Her yıl 3 Mart'ta kutlanılan BM Dünya Yaban Hayatı Günü'nün 2022 teması, "Ekosistemin iyileştirilmesi için önemli canlı türlerinin kurtarılması" olarak belirlenmişti.