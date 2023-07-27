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Dünya
Sciencealert 27.07.2023 09:28

Binlerce penguen sahilde ölü bulundu

Yaklaşık 2 bin Macellan pengueni aşırı derecede zayıf vücutlarla Uruguay sahillerinde ölü bulundu.

Binlerce penguen sahilde ölü bulundu

Uruguay Çevre Bakanlığı'nda çalışan Carmen Leizagoyen, "Bu, sudaki ölüm oranı yüzde doksan, yağ rezervleri olmadan ve boş mideyle gelen genç örnekler." dedi.

Kitlesel yok oluşun nedeni hâlâ bilinmiyor, ancak bilim insanları aşırı iklim değişikliklerinin türlerin hızla azalmasına katkıda bulunduğundan endişe ediyor.

2004'ten bu yana uzmanlar, Macellan penguenlerini (Spheniscus magellanicus) 'tehdit altındaki tür' olarak görüyorlar.

Son 30 yılda bu kuşlardan yüzlercesinin Güney Amerika'nın doğu kıyılarında ölü olarak bulunması yaygın hale geldi.

Örneğin 2010 yılında Brezilya sahillerinde 550'den fazla penguen açlıktan öldü .

İki yıl sonra, 745 penguen daha ülkenin kıyı şeridinde öldü . İlginç bir şekilde, bu toplu ölümler mutlaka aynı nedenden dolayı meydana gelmiyor.

Örneğin 2019'da Arjantin'de aşırı sıcak hava dalgasından 354 penguenin yuvalama alanlarında öldüğü ortaya çıktı.

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