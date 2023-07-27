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Dünya
AA 27.07.2023 06:24

Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi, Polonya ve Danimarka'da verilecek

ABD, Ukraynalı pilotlara F-16 savaş uçakları için verilecek eğitimin, Polonya ve Danimarka'da yapılacağını ve takvim üzerinde çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi, Polonya ve Danimarka'da verilecek
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukraynalı pilotlara F-16 eğitiminin Romanya ve Danimarka'da verileceğini aktaran Kirby, eğitimin tam olarak verileceği yerler ve takvim üzerinde hala çalışıldığını söyledi.

Kirby, eğitim için başka yerlerin de gündeme gelebileceğini vurguladı.

İngiltere'nin de Ukraynalı pilotların uçakları kullanabilmeleri için dil eğitimine başladığını belirten Kirby, Ukraynalı pilotların eğitilmesi konusunda ellerinden geldiğince hızlı hareket etmek istediklerini kaydetti.

Bunun yanı sıra Ukrayna'daki tahılın ihracı için farklı yollar üzerinde Ukrayna ve Avrupalı ortaklarla birlikte çalıştıklarının altını çizen Kirby, diğer yandan en etkili yolun deniz sevkiyatı olduğuna dikkati çekti.

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