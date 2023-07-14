Açık 28.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.07.2023 21:05

Binance 1000'den fazla çalışanını işten çıkardı

Kripto para borsası Binance'in, 1000'den fazla çalışanının işine son verdiği bildirildi.

Binance 1000'den fazla çalışanını işten çıkardı

ABD'de federal soruşturmalar ve düzenleyicilerin baskılarıyla mücadele eden Binance'in iş gücünü azalttığı kaydedildi.

Son haftalarda 1000'den fazla personelin işten çıkarıldığı ifade edildi.

Devam eden sürecin Binance'in çalışanlarının 3'te 1'inden fazlasını kaybetmesine neden olabileceği aktarıldı.

Kripto para borsası Binance, Hollanda'dan çekiliyor
Kripto para borsası Binance, Hollanda'dan çekiliyor

Eski personel, müşteri hizmetleri çalışanlarının işten çıkarmadan ağır şekilde etkilendiğini söyledi.

Binance sözcüsünün, çalışanların işten çıkarıldığını doğruladığı ancak kaç kişinin çıkarıldığını söylemeyi reddettiği aktarıldı.

Binance.US'den dolar mevduatlarını askıya alma kararı
Binance.US'den dolar mevduatlarını askıya alma kararı

Binance'in işten çıkarmalardan önce dünya çapında 8 bin çalışanı olduğu belirtildi.

ETİKETLER
Kripto Para Türkiye- ABD İlişkileri
Sıradaki Haber
Avustralya'da siber saldırıda kamuya ait hassas bilgiler ifşa oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:39
İtalya aşırı sıcaklar nedeniyle 'kırmızı' alarmda
21:44
İletişim Başkanı Altun: Millet darbecilere darbe vurdu
21:45
Didim açıklarında 54 düzensiz göçmen yakalandı
20:55
Avustralya'da siber saldırıda kamuya ait hassas bilgiler ifşa oldu
20:55
İstanbul'da metrobüs arızalandı, yolcular duraklara yürüyerek ulaştı
20:56
Depremzede vatandaşları dolandıran 14 kişi tutuklandı
Kaleiçi geceleri bir başka güzel
Kaleiçi geceleri bir başka güzel
FOTO FOKUS
Milas-Bodrum Havalimanı yolunda yangın
Milas-Bodrum Havalimanı yolunda yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ