Açık 28.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.07.2023 20:50

Avustralya'da siber saldırıda kamuya ait hassas bilgiler ifşa oldu

Avustralya'da bazı eyaletler, devlete ait hassas bilgilerin Rus hacker grubu ALPHV/Blackcat tarafından çalınarak internette yayımlandığını doğruladı.

Avustralya'da siber saldırıda kamuya ait hassas bilgiler ifşa oldu
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Avustralya'nın Victoria eyaletinin bilgi güvenliğinden sorumlu yetkilisi David Cullen, yaptığı açıklamada, ALPHV/Blackcat isimli hacker grubunun Avustralya'da faaliyet gösteren ticari hukuk firması "HWL Ebsworth"ün veri tabanına düzenlediği siber saldırının ardından elde ettiği verileri "dark web"te yayımladığını onayladı.

Cullen, yayımlanan verilerin kamu kurumlarına ait hassas bilgileri de içerdiğini açıkladı.

Konuyu son derece ciddiye aldıklarını ifade eden Cullen, olay hakkında İngiliz Milletler Topluluğu ile de ortak çalıştıklarını vurguladı.

"Olaydan etkilenenler en kısa sürede bilgilendirilecek"

Cullen, hükümetin bilgi teknolojileri sistemlerinde doğrudan bir ihlalinin olmadığını belirterek, başka hangi verilerin yayınlandığını araştırdıklarını kaydetti.

Victoria eyaleti yönetimi de, yetkililerle ortaklaşa çalıştıklarını ve olaydan etkilenen insanları en kısa sürede bilgilendirecekleri açıkladı.

Queensland eyaleti yönetiminden bir sözcü tarafından yapılan açıklamada ise eyaletin içişleri bakanlığının, saldırının yol açtığı hasarı telafi etmek için ilgili hukuk şirketi ve verilerin ifşasından etkilenen kamu kurumlarıyla çalışmaya devam ettiği aktarıldı.

Saldırı 40 kamu kurumunu etkiledi

Hacker grubunun nisanda gerçekleştirdiği siber saldırıda İçişleri Bakanlığı, Avustralya Vergi Dairesi, Savunma Bakanlığı ve Avustralya Federal Polisi dahil en az 40 kamu kurumu etkilenmişti.

Ortalama 1,4 terabayt hassas bilginin, 8 Haziran'da "dark web"te yayımladığı iddia edilmişti.

ETİKETLER
Avusturya
Sıradaki Haber
Fransa'da 14 Temmuz Ulusal Bayramı öncesi yapılan protestolarda 97 kişiye gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:39
İtalya aşırı sıcaklar nedeniyle 'kırmızı' alarmda
21:07
Binance 1000'den fazla çalışanını işten çıkardı
21:44
İletişim Başkanı Altun: Millet darbecilere darbe vurdu
21:45
Didim açıklarında 54 düzensiz göçmen yakalandı
20:55
İstanbul'da metrobüs arızalandı, yolcular duraklara yürüyerek ulaştı
20:56
Depremzede vatandaşları dolandıran 14 kişi tutuklandı
Kaleiçi geceleri bir başka güzel
Kaleiçi geceleri bir başka güzel
FOTO FOKUS
Milas-Bodrum Havalimanı yolunda yangın
Milas-Bodrum Havalimanı yolunda yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ