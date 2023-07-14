Avustralya'da siber saldırıda kamuya ait hassas bilgiler ifşa oldu

Avustralya'nın Victoria eyaletinin bilgi güvenliğinden sorumlu yetkilisi David Cullen, yaptığı açıklamada, ALPHV/Blackcat isimli hacker grubunun Avustralya'da faaliyet gösteren ticari hukuk firması "HWL Ebsworth"ün veri tabanına düzenlediği siber saldırının ardından elde ettiği verileri "dark web"te yayımladığını onayladı.

Cullen, yayımlanan verilerin kamu kurumlarına ait hassas bilgileri de içerdiğini açıkladı.

Konuyu son derece ciddiye aldıklarını ifade eden Cullen, olay hakkında İngiliz Milletler Topluluğu ile de ortak çalıştıklarını vurguladı.

"Olaydan etkilenenler en kısa sürede bilgilendirilecek"

Cullen, hükümetin bilgi teknolojileri sistemlerinde doğrudan bir ihlalinin olmadığını belirterek, başka hangi verilerin yayınlandığını araştırdıklarını kaydetti.

Victoria eyaleti yönetimi de, yetkililerle ortaklaşa çalıştıklarını ve olaydan etkilenen insanları en kısa sürede bilgilendirecekleri açıkladı.

Queensland eyaleti yönetiminden bir sözcü tarafından yapılan açıklamada ise eyaletin içişleri bakanlığının, saldırının yol açtığı hasarı telafi etmek için ilgili hukuk şirketi ve verilerin ifşasından etkilenen kamu kurumlarıyla çalışmaya devam ettiği aktarıldı.

Saldırı 40 kamu kurumunu etkiledi

Hacker grubunun nisanda gerçekleştirdiği siber saldırıda İçişleri Bakanlığı, Avustralya Vergi Dairesi, Savunma Bakanlığı ve Avustralya Federal Polisi dahil en az 40 kamu kurumu etkilenmişti.

Ortalama 1,4 terabayt hassas bilginin, 8 Haziran'da "dark web"te yayımladığı iddia edilmişti.