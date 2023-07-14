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Dünya
AA 14.07.2023 19:35

Associated Press haber arşivini ChatGPT ile paylaşacak

OpenAI şirketinin yapay zeka modeli ChatGPT, uluslararası haber ajansı The Associated Press’in 1985’ten bu yana ürettiği haber arşivine erişim sağlayacak.

Associated Press haber arşivini ChatGPT ile paylaşacak

Teknoloji şirketi OpenAI ve The Associated Press (AP) haber ajansının yaptığı anlaşma kapsamında ChatGPT, AP’nin arşivine erişecek. AP de Open AI’ın teknoloji üretim tecrübesinin gelişimine destek olacak.

Bu sayede yapay zeka, AP’nin 1985’ten bu yana ürettiği yazılı haber arşivine erişerek kendi sistemini eğitebilecek.

Diğer yandan anlaşmanın finansal kısmının ise gizli olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yapay zekayla yazılan haberin güvenilirliği sorgulanıyor

Anlaşma, yapay zekanın iletişim alanındaki etkinliği konusunda, yapay zeka araçlarının diller üzerindeki güçlü hakimiyeti dolayısıyla yayılan yanlış bilgilerin, insan yazımlarından ayırt edilmesinde güçlük çıkarabileceği düşünülüyor.

Yapay zekayı “eğitmek” amacıyla kullanılan sanat, müzik ve yazı gibi fikri mülkiyetlerin telifinin nasıl sağlanacağı da sorgulanıyor.

"Telif hakkı ihlali" iddiasıyla 4 binden fazla yazar Google, Microsoft, Meta ve OpenAI gibi şirketlere dava açmıştı.

ABD'den ChatGPT'yi geliştiren OpenAI'a soruşturma
ABD'den ChatGPT'yi geliştiren OpenAI'a soruşturma

AP, halihazırda yapay zekayı metin yazımında kullanmamasına karşın başka yapay zeka türlerinden raporlar ve spor özetleri oluşturmak için faydalanıyor.

AP’nin Kıdemli Başkan Yardımcısı Kristin Heitmann, yapay zekanın, tarafsız haber içeriğinin gelişen teknoloji için gerekli olduğunu vurguladı.

AP ve OpenAI'nin yaptığı ortak açıklamada da yapay zeka sistemlerinin, sorumluluk sahibi bir şekilde kullanılacağına inanıldığı belirtildi.

ChatGPT CEO'su: En büyük korkum dünyaya önemli zararlar verme ihtimalimiz
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​​​​​​​ABD, ChatGPT'yi geliştiren OpenAI'a soruşturma açmıştı

ABD Federal Ticaret Komisyonunun (FTC), ChatGPT'yi geliştiren OpenAI hakkında, kişisel itibarları ve verileri riske atarak tüketiciyi koruma yasalarını ihlal edip etmediğine ilişkin soruşturma başlattığı bildirilmişti.

Komisyon, OpenAI'dan "gerçek kişiler hakkında yanlış, yanıltıcı veya aşağılayıcı ifadeler" oluşturan ürünleriyle ilgili alınan tüm şikayetlerin ayrıntılı açıklamalarını sunmasını istemişti.​​​​​​​

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