Bilim insanları görmeyi geri getiren ilaç geliştirdi

Güney Kore’deki KAIST Üniversitesi’nden bilim insanları, görme kaybına neden olan retina hasarını tersine çevirebilen bir ilaç geliştirdi. Elde edilen sonuçlar, görme yetisini kalıcı şekilde geri kazandıran ilk tedavi olarak kayda geçti.

Araştırmayı yürüten Prof. Jin Woo Kim ve ekibi, tedaviye dirençli retina hastalıklarında önemli rol oynayan bir proteini (PROX1) engelleyerek, göz sinirlerinin yeniden oluşmasını sağladı.

PROX1 proteini görsel onarımın önündeki engel

Araştırmalara göre PROX1 proteini, retina onarımını engelleyen temel faktörlerden biri. Normalde sinir hücrelerinin gelişiminde rol alan bu protein, hasarlı retina bölgesinde birikerek onarımı durduruyor.

Bilim insanları, bu proteinin balıklarda görülmediğini ve bu nedenle balıkların retina onarımında daha başarılı olduğunu ortaya koydu.

Yeni antikorla görme yetisi geri döndü

Ekip, bu bulgular üzerine PROX1’i etkisiz hale getiren özel bir antikor geliştirdi. Celliaz adlı biyoteknoloji firmasıyla birlikte geliştirilen bu antikor, farelerde retina hücrelerinin yeniden oluşmasını ve görmenin geri kazanılmasını sağladı.

Tedavi uygulanan farelerdeki görme yetisi 6 ay boyunca korunabildi.

2028’de klinik denemeler başlayabilir

Araştırma ekibi şimdi bu tedaviyi insanlara uygulamak için hazırlık yapıyor.

Dr. Eun Jung Lee, “PROX1’i etkisiz hale getiren CLZ001 adlı antikorun son aşamasındayız. Önümüzdeki adım, klinik öncesi çalışmalara geçmek olacak,” diyerek çalışmaların yakın zamanda insan deneylerine doğru ilerleyeceğini belirtti.