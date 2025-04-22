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Dünya
New York Post 22.04.2025 07:46

ABD'li belediye başkanından evsizlik sorununa kan donduran çözüm

ABD’nin California eyaletindeki Lancaster kentinin Belediye Başkanı Rex Parris, evsizlikle mücadelede kullandığı ifadelerle kamuoyunda büyük tepki topladı.

ABD'li belediye başkanından evsizlik sorununa kan donduran çözüm

Cumhuriyetçi Partili Parris, belediye meclisi toplantısında evsizlik sorununa değinirken şu ifadeleri kullandı:

“Onlara bedava fentanil vermekten başka bir şey istemiyorum. Onlara istedikleri kadar fentanil vermek istiyorum.”

Bu sözler, bir yurttaşın, evsizlerin eski bir golf sahasında toplanmasının ne kadar “insani” olduğunu sorgulaması üzerine sarf edildi.

“Federal yönetimden destek var”

Parris, evsizlerin bölgeden “arındırılması” yönünde federal hükümetten destek aldığını da dile getirdi.

Toplantıya katılan bir kent sakini ise bu yaklaşımı eleştirerek, “Nazik değil” yorumunu yaptı.

Açıklamalarını savundu

Cuma günü Fox televizyonuna konuşan Parris, sözlerinden pişman olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Yardım almayı reddedip suç işleyen evsizlerden bahsettim. Bunların büyük kısmı cezaevinden çıkan kişiler. Soygun, tecavüz ve cinayetlerin çoğundan onlar sorumlu.”

Ancak Parris bu iddialarını herhangi bir istatistikle desteklemedi. Ayrıca sözlerinin harfi harfine anlaşılmasını beklemediğini de ekledi.

ABD’de fentanil krizi derinleşiyor

ABD’de yalnızca 2023 yılında 107 bin 543 kişi aşırı doz nedeniyle hayatını kaybetti.
Bunlardan 74 bin 702’sinin ölümünde fentanil gibi sentetik opioidler etkili oldu.
Son 10 yılda ise 450 binden fazla Amerikalının bu maddeler yüzünden yaşamını yitirdiği, milyonlarcasının bağımlı hale geldiği belirtiliyor.

Trump da gündeme getirmişti

Eski Başkan Donald Trump, fentanilin yapımında kullanılan maddelerin Çin’den geldiğini savunarak bu konuyu daha önce ticaret savaşına dönüştürmüştü.
ABD yönetimi, Meksika ve Kanada’ya da bu konuda gümrük vergisi tehdidinde bulunmuştu.

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