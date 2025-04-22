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Dünya
BBC 22.04.2025 07:28

Uzayda yemek üretimi başladı: İlk deneme yörüngede

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) desteklediği bir projeyle, hücrelerden gıda üretiminin uzay koşullarında mümkün olup olmadığı test ediliyor. Eğer deney başarılı olursa, astronotlar biftekten püreye kadar birçok yemeği doğrudan uzayda üretebilecek.

Uzayda yemek üretimi başladı: İlk deneme yörüngede
[Fotoğraf: Astronot Samantha Cristoforetti, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndayemek hazırlarken. 2015 - ESA/NASA]

ESA’nın yürüttüğü çalışma, astronotlara yemek ulaştırma maliyetini düşürmeyi hedefliyor. Şu an için bir astronotun günlük gıda maliyeti yaklaşık 25 bin doları buluyor. Uzayda üretim ise bu yükü azaltabilir. Uzun vadede Uluslararası Uzay İstasyonu’na küçük bir gıda üretim tesisi kurulması planlanıyor.

Proje, İngiltere merkezli Frontier Space şirketi tarafından Imperial College London iş birliğiyle geliştiriliyor. Hücrelerden protein, yağ ve karbonhidrat gibi temel gıda maddeleri üretiliyor. Bu maddeler daha sonra normal yemeğe benzetilecek şekilde işleniyor.

Uzayda 3D yazıcıyla yemek yapmak mümkün olacak

Araştırmayı yürüten Dr. Aqeel Shamsul, gelecekte bu gıdaların 3D yazıcılarla şekillendirilerek istenilen yemeklerin üretilebileceğini belirtiyor. “Biftek isteyen astronot, yazıcıdan bastıracak” diyen Shamsul, bunun artık bilim kurgu değil, gerçek olduğunu vurguluyor.

Tuğla rengindeki bu “yiyecek”, küçük bir biyoreaktörde yetiştiriliyor. Bu biyoreaktörün mini bir versiyonu ise uzaya gönderildi.[Tuğla rengindeki bu “yiyecek”, küçük bir biyoreaktörde yetiştiriliyor. Bu biyoreaktörün mini bir versiyonu ise uzaya gönderildi.]

İlk test kapsamında mini bir biyoreaktör, SpaceX’in Falcon 9 roketiyle yörüngeye gönderildi. İçinde genetik olarak düzenlenmiş maya bulunan numune, Dünya etrafında kısa bir tur attıktan sonra Portekiz açıklarına inecek ve incelenmek üzere Londra’ya getirilecek.

Tadı da test edildi: Astronottan tam not

Geliştirilen tariflerin lezzet kısmı ise Imperial College’ın şefi Jakub Radzikowski’ye emanet. Şu an için doğal mantar bazlı içeriklerle çalışan Radzikowski, gelecekte her kültüre uygun menüler sunmayı hedefliyor. Baharatlı Çin mantısı tarifini deneyen İngiltere’nin ilk astronotu Helen Sharman, “Gerçekten çok lezzetli. Uzayda böyle bir yemek isterdim” dedi.

Uzun süreli uzay görevlerinde astronotların vücudu birçok değişime uğruyor. Hormon dengesi bozuluyor, kemik yoğunluğu azalıyor. Dr. Sharman’a göre, laboratuvar ortamında üretilen bu gıdalar, özel besinlerle zenginleştirilerek bu etkilerin önüne geçebilir. “Gerçekten pişmiş, çeşitli ve tanıdık yemekler astronotlara moral da kazandırır” diye ekliyor.

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