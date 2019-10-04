Dünya
Bilim dersine 90 kilogramlık timsah getirildi04 Ekim 2019 Cuma 14:23 - Son Güncelleme 04 Ekim 2019 Cuma 15:20
ABD'deki bir okulda öğrencilerin alışılmadık bir konuğu vardı. Otistik çocukların bilim dersine 90 kilogramlık timsah katıldı.
ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Panama City'de, Otizm sendromlu öğrencilere eğitim veren okulda bilim dersinin farklı bir konuğu vardı.
90 kilogramlık Bubba adlı timsah, hem öğrencilerin derse interaktif katılımını teşvik etti hem de dersten keyif almalarını sağladı.
Bubba da öğrencilerin gösterdiği ilgiden oldukça memnun.
Kaynak: TRT Haber
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