İtalya'nın başkenti Roma'da bir kez daha çöp krizi yaşanıyor.

Ülkedeki medya ve sivil toplum kuruluşları soruna dikkat çekmek üzere seferber oldu. Roma Doktorları adlı oluşum, durumun kamu sağlığını tehdit edecek boyuta geldiğine dikkat çekti.

Şehirde atık işleme merkezlerinin az olması sorunun başlıca nedeni olarak gösteriliyor.

Fazla çöp, İtalya'nın diğer bölgelerindeki işleme tesislerine gönderiliyor. Ancak, yüksek maliyet nedeniyle süreklilik sağlanamıyor.

Fransa'nın başkenti Paris'in ise farelerle başı dertte.

Sokaklarda farelerin gezdiği görülüyor.

Buna, yağışların etkisiyle taşan nehirlerin ve belediye kaynaklı aksaklıkların yol açtığı belirtiliyor.

Kaynak: TRT Haber