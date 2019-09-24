Dünya
JFK Havalimanı'nı fareler bastı24 Eylül 2019 Salı 14:35 - Son Güncelleme 24 Eylül 2019 Salı 15:05
ABD'nin New York şehrindeki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nı fareler bastı. Görüntüler, yolcular tarafından amatör kamerayla kaydedildi.
ABD'nin en büyük ve en eski havalimanlarından biri olan John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı, farelerle mücadele etmeye çalışıyor.
Geçtiğimiz günlerde bavulların arasında dolaşan fareleri görüntüleyerek sosyal medyada yayınlayan yolcular, havalimanından uçuşların hiç güvenli olmadığı yorumunda bulundu.
Kaynak: TRT Haber
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