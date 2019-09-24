ABD'nin en büyük ve en eski havalimanlarından biri olan John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı, farelerle mücadele etmeye çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde bavulların arasında dolaşan fareleri görüntüleyerek sosyal medyada yayınlayan yolcular, havalimanından uçuşların hiç güvenli olmadığı yorumunda bulundu.

Kaynak: TRT Haber