Rönesans öncesi dönemin önemli sanatçılarından Cimabue’ye ait olan ve 6 milyon euro (yaklaşık 37,5 milyon TL) değer biçilen “İsa ile alay” isimli tablo Fransa’nın Compiegne bölgesinde yaşayan bir kadının evinde bulundu.

Sanat uzmanı Eric Turquin, Fransız gazetesi Le Figaro’ya verdiği demeçte tablonun “aynı elden çıktığını” ifade ederek eserin Cimabue’ye ait olduğunu belirtti.

Tablonun 27 Ekim’de müzayedeye çıkarılacağı bildirildi.

Cimabue’nin eserlerinde ağırlıklı olarak Bizans dönemi etkileri görüldüğü biliniyor.

Kaynak: BBC International

