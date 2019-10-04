Dünya
Almanya'da NSU'nun ilk kurbanı anısına dikilen ağaç söküldü04 Ekim 2019 Cuma 13:03 - Son Güncelleme 04 Ekim 2019 Cuma 13:08
NSU terör örgütünün ilk kurbanı Enver Şimşek anısına geçen ay dikilen ağaç kimliği belirsiz kişilerce söküldü.
Enver Şimşek, 2000 ile 2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı Terör Örgütünün ilk kurbanıydı.
Nürnberg kentinde seyyar çiçek standında satış yaparken NSU tarafından 9 Eylül 2000 tarihinde öldürülmüştü.
Enver Şimşek anısına, geçen ay, 19'uncu ölüm yılında, Zwickau şehrinde ağaç dikilmişti.
O ağaç kimliği belirsiz kişiler tarafından söküldü.
Zwickau, Almanya'da ırkçı akımların en güçlü olduğu bölgelerden birisi.
Yerel yöneticiler ağacın sökülmesini kınadı, olayı demokrasiye tahammülsüzlük, terör mağdurlarına saygısızlık olarak tanımladı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: almanya NSU enver şimşek ağaç