Konuya ilişkin açıklamaya göre, 2 Ulusal Muhafız askerinin, sosyal medya paylaşımlarından ve mesajlarından aşırı sağcı görüşlere sahip olduğu tespit edildi.

Diğer 10 asker ise FBI tarafından saptandı. Bunlardan biri komuta kademesinden yapılan bir ihbarla biri ise gizli bir ihbarla belirlendi.

Söz konusu 12 asker yemin törenindeki görevlerinden alındı.

Başkentte güvenlik önlemleri had safhada

Biden'ın yemin töreninde 25 bin Ulusal Muhafız başkent Washington'da görev yapacak.

Amerikan kongresinin 6 Ocak'ta Trump destekçileri tarafından basılmasının ardından Washington'da güvenlik önlemleri artırılmıştı.

Biden'ın yemin töreni hazırlıkları kapsamında Washington'da çok sayıda cadde ve sokak trafiğe kapatılırken, alınan muhtemel saldırı ihbarlarına karşılık kentte yoğun güvenlik önlemleri söz konusu.