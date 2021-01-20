Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 11:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da 12 ceset bulundu
[Fotoğraf: AA]
Meksika'nın güneydoğusunda yer alan Veracruz eyaletinde çeteler arasında çıkan çatışmada hayatını kaybettikleri öne sürülen 12 kişinin cesedi bulundu.
Ulusal basında çıkan habere göre, Eyalet Savcılığı, Las Choapas kentinde çeteler arasında çıktığı tahmin edilen silahlı çatışmanın ardından 12 kişinin cesedinin tespit edildiğini açıkladı.
Cesetler üzerinde yapılan ilk incelemeden sonra cenazelerin ailelerine teslim edildiği söylendi.
Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Ocak-Kasım 2020'de çatışmalar çıkmıştı
Ulusal Kamu Güvenliği İcra Sekreterliği verilerine göre, Ocak-Kasım 2020 tarihlerinde aynı bölgede silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalarda 31 kişi öldü.
Meksika'da yılbaşından bu yana ülkenin çeşitli bölgelerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 24 kişi yaşamını yitirmişti.
Etiketler: Meksika
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