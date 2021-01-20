AİHM, İsviçre'de Romanya uyruklu bir kişiye dilencilik yaptığı gerekçesiyle hapis cezası verilmesini insan hakları ihlali olarak buldu.

Strasbourg'da görülen davada mahkeme, dilenen kişinin, "İçinde bulunduğu olumsuz koşullar" nedeniyle durumunu başkalarına bildirme ve temel ihtiyaçlarını, "Dilenerek karşılamaya çalışma hakkına" sahip olduğuna karar verdi.

İsviçre, dilenen kadına yaklaşık bin euro tazminat ödeyecek.

AİHM verdiği kararda, Romen kadının son derece yoksul bir aileye mensup, işsiz ve sosyal yardım olanaklarından mahrum olduğunu vurgulayarak, kadının bu nedenle Cenevre'de defalarca dilenmek durumunda kaldığını dikkati çekti.

Cenevre'de geçerli olan yasalara göre dilencilik suç sayılırken, Romanya uyruklu kadının yasağa rağmen dilenmeye devam ettiği, bu nedenle çok defa çeşitli cezalara çarptırıldığı belirtildi.

2014 yılında yaklaşık 464 euro para cezası verilen kadına, 2015 yılında da 5 gün hapis cezasına mahkum edildi.