Amerika Birleşik Devletleri ilki 1789’da yapılan 'Başkanlık Yemin Töreni'nin 59'uncusuna hazırlanıyor. Amerika'da başkanların yemin törenleri en önemli organizasyonlardan... 4 yılda bir seçilen başkan, 20 Ocak'ta düzenlenen törenle görevine başlıyor. Başkent Washington'da Kongre binasının bahçesinde düzenlenen törenler 100 yılı aşkın süredir barış içinde geçiyor. Ancak bu yıl farklı bir atmosfer yaşanıyor.

[Fotoğraf: Getty]

Trump 151 yıl sonra bir ilke imza atıyor

Yeni başkan Joe Biden'ın yemin töreni, kongrede yaşanan şiddet olayları ile koronavirüs salgınının gölgesinde düzenleniyor. Donald Trump, yemin törenine katılmayan 4'üncü eski başkan olarak tarihe geçecek. Daha önce 19’uncu yüzyılda 3 başkan, seçilmiş başkanların yemin törenine katılmadı.

[Fotoğraf: Getty]

ABD tarihinin ikinci başkanı John Adams, 1800 yılında Thomas Jefferson’ın yemin törenine katılmamak için açılış günü sabah 4'te Beyaz Saray'dan ayrıldı.

[Fotoğraf: Getty / ABD Başkanlarından Jonn Adams]

Başkan John Adams'ın oğlu John Quincy Adams ülkenin 6'ncı başkanı oldu. Ancak o da halefi Andrew Jackson'ın yemin törenine katılmadı. Son olarak 17'nci Başkan Andrew Johnson 1869'da görevini teslim edeceği Ulysses S. Grant'ın yemin törenine katılmamayı tercih etti. Donald Trump böylece 151 yıl sonra bir ilke imza atmış olacak.

Hafızalara yer eden törenler

Bu yılki tören kuşkusuz Amerikan tarihindeki başka hiçbir devir teslime benzemeyecek. Ancak açılış törenleri daha önceki yıllarda da ilginç sahnelere tanıklık etti. İlk Başkan George Washington, 1789'da New York'ta yemin etti ve 135 kelime ile en kısa yemin töreni konuşmasını yaptı.

[Fotoğraf: Getty/ George Washington]

William Henry Harrison ise 1841 yılındaki yemin töreninde dondurucu ve yağmurlu havada ceketsiz 2 saat konuştu. Beyaz Saray’a yerleştikten sonra başkanlığının 32’inci gününde zatürreden öldü.

[Fotoğraf: Getty / William Henry Harrison]

Harrison böylece, ABD tarihinin en kısa görevde kalan ve görev başında ölen ilk başkanı olarak tarihe geçti.

Ülkenin 16'ncı başkanı Abraham Lincoln, Afrika kökenli Amerikalıları yemin töreni yürüyüşüne dahil eden ilk başkan oldu.Harry Truman’ın 1949’daki yemin töreni televizyondan canlı yayınlanan, 1997 yılında Bill Clinton’un töreniyse internetten canlı yayınlanan ilk devir teslim oldu.

[Fotoğraf: Getty / Bill Clinton]

ABD'nin ilk siyahi başkanı Barrack Obama, 2008 yılında yüz binlerce Amerikalı’nın önünde yemin ederken sözleri şaşırdı. Obama, göreve başladıktan sonra başkanlık yeminini tekrarladı.

[Fotoğraf : Getty]