Biden'ın okyanuslar arası demiryolu projesi sosyal medyanın diline düştü

ABD Başkanı Biden, Pasifik Okyanusu'ndan Hint Okyanusu'na bir demiryolu inşa etme planlarını açıkladıktan sonra sosyal medyanın diline düştü.

Biden, "Pasifik'ten Hint Okyanusu boyunca bir demiryolu inşa etme planlarımız var. Dünyanın en büyük güneş enerjisi santrallerinden biri olan Angola'da inşa etme planlarımız var. Devam edebilirim ama etmeyeceğim. Yazının dışına çıkıyorum. Başım belaya girecek." dedi.

Biden'ın açıklaması resmi Beyaz Saray transkriptinde de yer aldı.

[White House]

Biden'ın şaka mı yaptığı yoksa bölgeleri mi karıştırdığı henüz net değil.

Ama projesi, sosyal medyada gündemin ilk sırasına yükseldi.

Sözlerin video klibi Twitter'da paylaşıldı, hızla viral oldu ve yayınlandığından beri iki milyondan fazla görüntülendi.

Ayrıca, bir dizi yüksek profilli eleştirmeninden yanıt aldı.

NYPost yazarı Ian Haworth, "O treni kim sürecek, SpongeBob (Sünger Bob)?" dedi.

Fox News yazarı ve eski GOP Kongre Üyesi Jason Chaffetz, "Cesur girişim, Sayın Başkan," tweet attı.

GOP danışmanı Matt Whitlock, "Bu harika bir demiryolu olacak," diye tweet attı.

Missouri GOP Senatörü Josh Hawley'nin basın sekreteri Abigail Marone, "Büyükbabayı yatağına yatırın," diye yazdı.

Biden benzeri bir gafı, geçen hafta İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile düzenlediği ortak basın toplantısında yapmıştı.

"Pasifik Okyanusu'ndan, Atlantik Okyanusu ve Hint Okyanusu'na kadar bir demiryolu inşa etmek için ekibimi diğer ülkelerle de bir araya getirdim dedi.

80 yaşındaki Biden şimdiden ABD tarihinin en yaşlı başkanı. İkinci bir dönem kazanıp tam dört yıl hizmet ederse, görevden ayrıldığında 86 yaşında olacak.

Anketler, Amerikalılar arasında Biden'ın yaşıyla ilgili rahatsızlığı gözler önüne serdi.

Örneğin yakın tarihli bir Washington Post-ABC News anketi, seçmenlerin yalnızca yüzde 32'sinin başkanın yeniden seçilmek için gereken zihinsel keskinliğe sahip olduğuna inandığını ortaya koydu.