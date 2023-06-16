Parçalı Bulutlu 22.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Sky News 16.06.2023 07:39

Yeni bir zırhlı dinozor türü bulundu

İngiltere'nin güneyindeki Wight Adası'nda zırhlı gövdeli yeni bir dinozor türü keşfedildi. Fosil, 145 ila 66 milyon yıl öncesine dayanan Wessex adlı bir fosil bölgesinde bulundu.

Yeni bir zırhlı dinozor türü bulundu

Yeni tür, bitki yiyen ankylosaur grubuna ait ve 20 yıldır Doğa Tarihi Müzesi'nde çalışan Profesör Paul Barrett'e ithafen Vectipelta Barretti adını aldı.

1865'te keşfedilen Polacanthus Foxii'den sonra adada bulunan ikinci zırhlı dinozor.

Vectipelta Barretti, selefi  Polacanthus Foxii'ye göre göre farklı boyun ve sırt kemiklerine sahip.

Analizler Vectipelta Barretti üzerinde daha fazla çivili zırh olduğunu gösteriyor.

Uzmanlar, erken Kretase döneminde Asya ve Avrupa arasında dolaştıklarını öne sürerek, bazı Çinli ankilozorlarla yakından ilişkili olduğunu söylüyor.

Doğa Tarihi Müzesi araştırmacısı Stuart Pond, "Neredeyse 142 yıl boyunca, Wight Adası'ndaki tüm ankylosaur kalıntıları Polacanthus Foxii'ye ait türlerdi.

Bu önemli bir örnek, çünkü Wessex formasyonu ve Erken Kretase İngiltere'sindeki ankylosaur çeşitliliğine ışık tutuyor." dedi.

Araştırma Journal of Systematic Paleontology'de yayınlandı

ETİKETLER
İngiltere
Sıradaki Haber
Uzayda yaşam umudu: Bilim İnsanları Enceladus'ta fosfor tespit etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:56
Samsun'da devrilen beton mikserindeki 2 kişi yaralandı
08:54
İzmir'de otomobil devrildi: 9 yaralı
08:37
İstanbul'da 18 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
08:18
Japonya ulusal savunmayı finanse etmek için havuz fonu yasası çıkardı
07:37
Uzayda yaşam umudu: Bilim İnsanları Enceladus'ta fosfor tespit etti
07:23
Küçükçekmece'de araç şantiye çukuruna düştü
Kasırga Texas'ı yerle bir etti: 75 kişi hastaneye kaldırıldı
Kasırga Texas'ı yerle bir etti: 75 kişi hastaneye kaldırıldı
FOTO FOKUS
Üzerine elektrik direği düşen motosiklet sürücüsü öldü
Üzerine elektrik direği düşen motosiklet sürücüsü öldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ