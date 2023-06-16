Yeni bir zırhlı dinozor türü bulundu

Yeni tür, bitki yiyen ankylosaur grubuna ait ve 20 yıldır Doğa Tarihi Müzesi'nde çalışan Profesör Paul Barrett'e ithafen Vectipelta Barretti adını aldı.

1865'te keşfedilen Polacanthus Foxii'den sonra adada bulunan ikinci zırhlı dinozor.

Vectipelta Barretti, selefi Polacanthus Foxii'ye göre göre farklı boyun ve sırt kemiklerine sahip.

Analizler Vectipelta Barretti üzerinde daha fazla çivili zırh olduğunu gösteriyor.

Uzmanlar, erken Kretase döneminde Asya ve Avrupa arasında dolaştıklarını öne sürerek, bazı Çinli ankilozorlarla yakından ilişkili olduğunu söylüyor.

Doğa Tarihi Müzesi araştırmacısı Stuart Pond, "Neredeyse 142 yıl boyunca, Wight Adası'ndaki tüm ankylosaur kalıntıları Polacanthus Foxii'ye ait türlerdi.

Bu önemli bir örnek, çünkü Wessex formasyonu ve Erken Kretase İngiltere'sindeki ankylosaur çeşitliliğine ışık tutuyor." dedi.

Araştırma Journal of Systematic Paleontology'de yayınlandı