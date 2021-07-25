ABD'de yapılan bir ankete göre, Demokratların yüzde 90'ı, Cumhuriyetçilerin yüzde 12'si ve bağımsızların yüzde 48'i Biden'in başkanlık performansına olumlu not verdi.

Ankette, Biden’ın Demokratlar ve bağımsızlar arasındaki notunun Beyaz Saray’a geldikten sonra ilk kez bu kadar düşük olduğuna işaret edilerek, genel ortalamanın hazirandaki yüzde 56’dan bu ay yüzde 50’ye gerilediği belirtildi.

Biden'ın onay oranı düştü

6-12 Temmuz arasında gerçekleştirilen anketin sonuçlarını değerlendiren analistler, Biden’ın onay oranının düşüşünü, ekonomideki bazı olumlu gelişmelere rağmen tüketiciye yansıyan pahalılık ile son haftalarda COVID-19 salgınında aşılamaların yavaşlaması ve vaka sayısının artmasına bağlıyor.